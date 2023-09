Auf ein wirtschaftlich herausforderungsreiches Jahr 2022 blickt die Diözese Gurk zurück: Operativen Gesamteinnahmen in der Höhe von 38,8 Millionen Euro stehen betriebliche Ausgaben in der Höhe von 39,8 Millionen, außerordentliche Aufwendungen für das Deckungskapital der priesterlichen Pensionsvorsorge in der Höhe von 3,7 Millionen und ein negatives Finanzergebnis in der Höhe von 1,3 Millionen gegenüber. Das bedeutet in Summe ein negatives Jahresergebnis in der Höhe von sechs Millionen Euro - das geht aus dem nun veröffentlichten Rechnungsabschluss der Diözese Gurk hervor.