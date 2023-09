In Kärnten sieht man sich beispielgebend in der Kinderbetreuung

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigte an, 4,5 Milliarden Euro bis 2030 in den Ausbau der Kinderbetreuung investieren zu wollen. In Kärnten ist seit September ein Landesgesetz in Kraft, mit dem man sich einen Schritt weiter sieht.