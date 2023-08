Seit Monaten brodelte die Gerüchteküche um das deutsch-österreichische Promi-Paar, jetzt ist es Gewissheit: Oliver Pocher und seine Frau, die Kärntnerin Amira Pocher, haben sich getrennt.

Wie "Bild"-Online berichtet, gehen die Pochers nach sieben Jahren Beziehung und vier Jahre nach ihrer Hochzeit getrennte Wege. Laut "Bild" werden es beide in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers", der am Donnerstagabend um 20 Uhr live geht, offiziell verkünden. Im Podcast soll Amira sagen: "Wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt."

Oliver Pocher wiederum soll im Podcast eher zurückhaltend agieren: "... wir bleiben für immer verbunden. Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen."

Die Gerüchte um eine anstehende Trennung tauchten bereits zu Beginn des Sommers auf. Damals beteuerten beide noch, sie wollen an ihren Problemen arbeiten, was offensichtlich nicht gelang. Jetzt wollte offenbar die in Klagenfurt geborene Amira Pocher die Trennung.