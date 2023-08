Wie angekündigt zogen am Montag schwere Unwetter über Istrien in Kroatien. Dabei kam es im Westen Kroatiens auch zu Überflutungen, Hagel und einem Tornado, der die Küstenstadt Rovinj nur knapp verfehlte.

Aufgrund der in Teilen Kroatiens zu erwartenden Gewitter galt im ganzen Land eine orangefarbene Wetterwarnung. Starkregen, Hagel und Gewitter bedrohten Kroatien und Slowenien seit Montagvormittag aus dem Westen. Bis Mittag erreichte das Unwetter zunächst Istrien und die nördliche Adria. Am Nachmittag sollen die Unwetter sich auch im Landesinneren ausbreiten und am Ende des Montags Slawonien erreichen.

Warnung

"Seien Sie auf schwere Gewitter vorbereitet, die großen Schaden anrichten können und schützen Sie sich vor Blitzen. Sach- und Baumschäden sind möglich. Lokale Sturzfluten, stürmische Sturmböen und Hagel sind möglich. Verkehrsbehinderungen sind möglich", warnte Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), das kroatische Hydrometeorologische Institut.

Slowenien

Auch in Slowenien wütet das Unwetter. Istrien wurde von einem Sturm mit heftigen Hagelschauern und starken Windböen heimgesucht. Zahlreiche Feuerwehreinsätze wurden ab Mittag wegen Überschwemmungen in der Gegend von Tolmin, Nova Gorica, Sežana, Zagorje ob Sava, Laško, Velenj, Celje und Slovenska Bistrica gemeldet. Im Küstegebiet gibt es auch zahlreiche Stromausfälle.