Der pinke Teppich für die LGBTQ+-Community wurde vor dem altehrwürdigen Hotel Schloss Leonstain in Pörtschach ausgerollt: Das 470 Jahre alte Schloss ist einmal mehr für die schrillste Trachtenparty Österreichs bereit. Bereits am Eingang springt den Besuchern der Almdudler-Almrausch-Party die Farbe Pink sofort in Form der beiden Dragqueens Klara Mydia und Syphia Lis ins Auge. Sie begrüßen die zahlreichen Gäste des Pink-Lake-Festivals mit viel Humor und Witz.