Wer sich heuer über Pilze austauscht, wird sich nicht selten wundern. Die einen erzählen von unglaublichen Pilzfeldern in Kärnten, die anderen klagen über gähnende Leere im Korb. Beides sei richtig, sagt Pilzexpertin Evelin Delev: "Wer in höheren Lagen sammelt, etwa auf der Saualm oder der Flattnitz wird auf reiche Beute stoßen, dort sind große Felder vorhanden. In den Tälern etwa am Kreuzbergl in Klagenfurt wird man bisher selten fündig".