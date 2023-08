Jeder fünfte Unfall am Schulweg passiert mit Rad oder Roller

In rund zweieinhalb Wochen beginnt in Kärnten wieder die Schule. Im Vorjahr gab es in Kärnten 46 Schulwegunfälle, informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ. Experten raten, jetzt den Schulweg zu üben - auch mit Fahrrädern oder Rollern.