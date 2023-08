Die Aufräumarbeiten in den Unwettergebieten in Kärnten und in der Steiermark sind noch nicht abgeschlossen und die nächste Schlechtwetterfront ist im Anmarsch. Viele Betroffene stellen sich die Frage, wie man das Eigenheim effektiver schützen kann. Die Klappe wird in einem Schacht, der den Straßen- mit dem Hauskanal verbindet, eingebaut. Diese verhindert, dass Wasser vom Straßenkanal ins Haus zurückfließt.

Das Wiener Start-up Adeva GmbH möchte den Betroffenen der Unwetterkatastrophen in Kärnten und der Steiermark helfen und verschenkt 20 solcher Rückstauklappen. Betroffene können teilnehmen, indem sie sich über das Kontaktformular auf der Webseite adeva-tech.com anmelden. Die ersten 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von Adeva benachrichtigt und erhalten die Easysafe-Rückstauklappe kostenlos und werden vom Team bezüglich des Einbaus beraten.

"Kein Rückstau"

"Wir können zwar das jetzige Leid der Betroffenen nicht lindern, aber dafür Sorge tragen, dass beim nächsten Starkregen kein Wasser mehr ins Haus zurückgestaut wird, wenn der Kanal die Wassermassen nicht mehr fassen kann", heißt es in einer Aussendung des Start-ups.