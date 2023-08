Fassungslosigkeit herrscht in Tarvis über den tragischen Tod zweier erfahrener Alpinisten. Im Rahmen einer Dienstübung verunglückten zwei Finanzpolizisten (28 und 30 Jahre alt) am Mittwoch tödlich am Mangart. Beim Anstieg auf einer Route, der sogenannten "Via Piussi", in einer Wand im sechsten Schwierigkeitsgrad, stürzten die beiden in einer Zweierseilschaft plötzlich in den Tod. Der ältere der beiden war bereits ein erfahrenes Mitglied der Berg- und Höhlenrettung in Cave del Predil, der jüngere hätte demnächst die dafür erforderliche Prüfung ablegen sollen. Beide galten als hervorragend Bergsteiger.

Als die beiden am Abend nicht in die Kaserne zurückgekehrt waren, begannen sich ihre Kameraden Sorgen zu machen und versuchten sie zunächst via Handy und über ihre Funkgeräte zu erreichen. Doch vergeblich. Sie hielten Nachschau bei den Weißenfelsen Seen und beim „Rifugio Zacchi“, der Zacchi-Hütte, wo die Bergretter ihr Auto geparkt hatten. Gegen Mitternacht, man fand noch immer keine Spur, setzte sich die Rettungskette in Gang. Mittwochfrüh, gegen 8.30 Uhr, dann die tragische Gewissheit: Ein Hubschrauberpilot entdeckte die Vermissten. Noch aneinandergeseilt lagen ihre Leichen am Fuß der Mangart-Wand. Sie waren hunderte Meter im freien Fall in den Tod gestürzt.

Wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, war vorerst noch unklar. Da es sich um einen Dienstunfall handelt, leitete die Staatsanwaltschaft Udine eine Untersuchung ein. Laut ersten Meldungen könnte es zu einem Abbruch der Wand gekommen sein.