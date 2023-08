Wer in Zeiten des Pflegenotstands eine mobile Hauskrankenhilfe, Hauskrankenpflege, eine Familien- und Freizeitassistenz, Palliativ- und Hospizbegleitung oder psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege benötigt, wird rasch merken: In Kärnten ist der Bedarf weit größer als das Angebot. Gerade in der Urlaubszeit müssen einige Institutionen Neu-Klienten vertrösten oder überhaupt abweisen.