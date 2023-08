Was bedeutet der Begriff "höhere Gewalt"?

„Unter höherer Gewalt versteht man ein von außen kommendes, unvorhersehbares, unbeherrschbares, außergewöhnliches Ereignis, das auch durch menschliche Vorsicht nicht verhindert werden kann“, sagt Alexander Jelly, Rechtsanwalt in Villach und Vizepräsident der Kärntner Rechtsanwaltskammer. „Schäden, die durch höhere Gewalt entstehen, sind großteils versicherbar. In Hinblick auf das für den Versicherer jedoch teilweise unkalkulierbare Risiko nicht in voller Höhe.“