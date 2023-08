Urlaubsfotos von Italien sind offenbar um ein Motiv reicher: Die Blaukrabbe wird zunehmend an Stränden an der Adria gesichtet und fotografiert. "Seit 20 Jahren machen wir an der Oberen Adria Urlaub. Aber heuer habe ich diese Tiere zum ersten Mal gesehen, vielleicht auch deshalb, weil so viel darüber geredet wird", berichtet ein Tourist der Kleinen Zeitung und schickt einen Fotobeweis. Die drei Krebse seien tot an einen Badestrand nahe der Hafenstadt Chioggia gespült worden. Die Stadt liegt etwa 50 Kilometer von Venedig entfernt. Da lagen an zwei Stellen verteilt mehrere Krabben.