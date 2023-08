Sonnenschirm statt Regenschirm - das würden sich viele Kärntnerinnen und Kärntner aktuell wünschen. In einigen Teilen des Landes hängt noch viel mehr vom guten und vor allem trockenen Wetter ab als nur die persönliche Stimmung. Die Regenmassen der letzten Tage haben der Bevölkerung, aber auch den Gewässern und dem Boden massiv zugesetzt.

Meteorologe Andreas Mansberger von Geosphere Austria (ehemals Zamg) gibt vorsichtige Entwarnung für die nächsten Tage: "Am Montag bleibt es trocken, am Dienstag ebenso, es wird auch etwas sonniger. Die Temperaturen bleiben aber gedämpft bei maximal 23, 24 Grad Celsius."

Am Mittwoch nähert sich die nächste Schlechtwetter-Front aus Richtung Nord-Westen, diese soll aber eher schwach ausfallen. "Im Süden wird es weiterhin mehr Sonne geben, sonst bleibt es bewölkt. Am Nachmittag kommt es zu vereinzelten Regenschauern, die können auch kräftiger ausfallen", sagt Mansberger. Solche Wassermassen wie am Wochenende seien zwar nicht zu erwarten, "aber die Bäche und Flüsse sind voll, daher kann es lokal schon zu kleineren Überschwemmungen kommen". Generell spricht er aber von einer "meteorologischen Entspannung".

Temperaturen steigen

Der Regen bleibt mit Schwerpunkt in den nördlichen Regionen über Nacht, am Donnerstag soll es wieder auflockern. "Am Freitag geht die Temperatur weiter nach oben, es gibt voraussichtlich Sonnenschein und an die 28 Grad." Wären die Umstände anders, könnte man fast von "Badewetter" sprechen.

"Am Wochenende kommen wir in eine Süd-West-Strömung. Erst wird es Samstag und Sonntag sonnig sein, am Nachmittag kann es wieder zu Gewittern kommen", prognostiziert der Meteorologe. Ganz genau könne man dies zwar noch nicht prophezeien, im Moment gehe er aber eher von "klassischen Sommergewittern" aus.