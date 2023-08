Die Prognosen der Meteorologen haben sich leider erfüllt: Starke und ergiebige Niederschläge haben in der Nacht auf Freitag in Kärnten zu Murenabgängen und Überflutungen und Hochwasser geführt. Und schon am heutigen Nachmittag soll der nächste Starkregen bevorstehen: "Am Abend und in der Nacht auf Samstag intensivieren sich die Niederschläge von Süden kommend wieder", prognostiziert der Meteorologe Andreas Mansberger von Geosphere Austria (ehemals Zamg). "Punktuell sind sogar extreme Regenmengen zu erwarten. Von Donnerstagabend bis Samstag früh werden es in vielen Regionen 60 Liter pro Quadratmeter sein, in den Karawanken können es sogar 100 Liter sein."

Normal seien diese Niederschlagsmengen für diese Jahreszeit nicht. "Das ist schon sehr ungewöhnlich für Anfang August." Auch die Gewässer sind im Moment sehr hoch, "kleinere Flüsse können stellenweise über die Ufer treten", so der Experte.

Die Temperaturen bleiben in den nächsten Tagen ebenfalls gedämpft. "Die Sonne werden wir nicht allzu häufig sehen. Die Höchstwerte werden bei 20 Grad liegen, in der Früh kann es frisch werden, zehn Grad sind durchaus möglich", sagt Mansberger.

Ab Sonntag sollte sich die Sonne wieder etwas häufiger zeigen, das Wetter stabilisiert sich Anfang nächster Woche wieder. "Die Temperaturen steigen bis Mittwoch dann auf maximal 25 Grad. Ab Donnerstag ist die Wetterlage noch unsicher, aber es läuft derzeit eher auf stabileres Sommerwetter hinaus."