Die Kärntner Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag einen Grundsatzbeschluss zur Erarbeitung einer neuen Energiestrategie gefasst. Wie der zuständige Landesrat, Sebastian Schuschnig (ÖVP), vor Journalisten sagte, soll der Energiemasterplan aus dem Jahr 2014 ersetzt werden. Konkret soll die Strategie aufzeigen, "was wo möglich ist, anstatt festzulegen, was nicht geht".