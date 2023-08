Eishalle, Kühllagerraum, See - bei brütender Hitze suchen die Kärntner kühle Aufenthaltsorte auf. Auch Kirchen. Die Erzdiözese Wien wirbt auf ihrer Homepage mit Gotteshäusern als kühlende "Klimaoasen" - und klärt auf, dass die "coolste" Kirche in Kärnten steht: Der Gurker Dom lädt die Gläubigen mit 18 Grad zum Verweilen ein. Zum Vergleich: Im Wiener Stephansdom mit seinen in Richtung Süden zeigenden Kirchenfenstern herrscht momentan eine Innentemperatur von etwa 27 Grad, kühler ist es in den Katakomben, in denen die Temperatur unter 20 Grad liegt.