In der neuen Ausgabe des "Internationalen Restaurantguides" widmet sich Falstaff den kulinarischen Hochgenüssen Norditaliens. Diese einzigartige Gegend, die von reicher Geschichte, atemberaubender Natur und kultureller Vielfalt geprägt ist, lockt mit einer Fülle an kulinarischen Köstlichkeiten – zwischen Tradition und aktuellem Zeitgeist bietet sich ein beeindruckendes gastronomisches Panorama. Sowohl im Veneto als auch in Friaul-Julisch Venetien ermittelte das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle die herausragendsten Lokale der Region, bewertet anhand der Kategorien Essen, Service, Wein und Ambiente.