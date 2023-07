Auf einer Gemeindestraße in Frög in der Gemeinde Rosegg kam es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einer 27-jährigen Autolenkerin und einem 13-jährigen Fahrradfahrer, beide aus Villach. Der Jugendliche wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und von der Rettung ins Lkh Villach gebracht.