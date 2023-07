14.30 Uhr: Sturmböen am Wörthersee



Orkanartige Winde über dem Wörthersee

Sturm in Reifnitz

14.20 Uhr: Südautobahn A2

Umgestürzte Bäume auf der Südautobahn A2 bei Wernberg

14 Uhr: Unwetter zieht von Oberkärnten nach Villach

Wie die UWZ bekanntgibt, wurden in Hermagor bereits Sturmböen mit 75 km/h gemessen. In Kötschach-Mauthen hat es 15 l/qm innerhalb von 20 Minuten geregnet. Im Gailtal sind zahlreiche Bäume umgestürzt, unter anderem auf Straßen. Mehrere Feuerwehren stehen im Einsatz. In Villach hagelt es.

13.30 Uhr: Wetterwarnung



Nach den heftigen Unwettern am Montag und Dienstag ist am Mittwoch ein Unwetter über Kärnten im Anmarsch. Die Unwetterwarnzentrale (UWZ) spricht eine Warnung für große Teile Kärntens aus. In Rot, der zweithöchsten Warnstufe, sind aktuell die Bezirke Hermagor, Spittal, Villach, Villach-Land, Klagenfurt, Klagenfurt-Land und St. Veit sowie Teile der Bezirke Völkermarkt und Wolfsberg eingefärbt.

"Das Unwetter kommt von Westen, knapp nach 13 Uhr hat es den Weißensee erreicht, spätestens ab 14 Uhr wird es in Villach und im Wörteherseeraum ankommen. Wir hoffen es wird diesmal nicht so schlimm ausfallen, sagt Paul Rainer von GeoSphere Austria.