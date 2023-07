16.05 Uhr: Zahlreiche Einsätze

Die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) berichtet erneut von zahlreichen Einsätzen wegen des Unwetters, hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume. "Am stärksten betroffen vom Unwetter waren diesmal die Bezirke Hermagor, Villach, Villach Land, Klagenfurt-Land und Völkermarkt", so die LAWZ. Die Einsätze sind noch im Laufen, die genaue Zahl der Alarmierungen steht noch nicht fest.

15:50 Uhr: 10.000 Haushalte ohne Strom

Seit Montag praktisch durchgehend im Einsatz stehen sämtliche Mitarbeiter der Kärnten Netz, um die Schäden am Stromnetz, die die Unwetter verursacht haben, zu beseitigen. Jetzt sind erneut rund 10.000 Haushalte in Kärnten ohne Strom. "Es hat im Gailtal angefangen, zog über den Raum Villach, das Rosental und streifte dann das Lavanttal", sagt Robert Schmaranz von Kärnten Netz. Jene einzelnen Haushalte im Bezirk Völkermarkt, die seit Montag keine Stromversorgung haben, sollten heute im Laufe des Tages wieder versorgt werden. An der Behebung aller weiteren Störungen wird mit Hochdruck gearbeitet. Während der Unwetter selbst mussten die Arbeiten aber unterbrochen werden. "Das wäre einfach zu gefährlich gewesen", sagt Schmaranz.

Auch in Kirchbach im Gailtal fielen Bäume auf Straßen © FF Kirchbach

15.35: Wanderwege um Wörthersee gesperrt

Die täglichen Unwetter und die Aufräumarbeiten entlang der Wege um den Wörthersee sorgen für sperren. "Bitte meiden Sie die Wanderwege rund um den Wörthersee", sagt Roland Loibnegger, Pörtschacher Tourismusdirektor. Sämtliche Wanderwege rund um den See sind derzeit gesperrt.

15.30: Maria Wörth

Das Theater am See in Maria Wörth wurde Opfer des Sturms. Die Komödie 9020 muss die heutige Vorstellung wegen der Schäden absagen.

14.50 Uhr: Sturm in Tröpolach

Starker Sturm auch in Tröpolach in der Gemeinde Hermagor

14.30 Uhr: Sturmböen am Wörthersee



Orkanartige Winde über dem Wörthersee

Sturm in Reifnitz

14.20 Uhr: Südautobahn A 2

Umgestürzte Bäume auf der Südautobahn A 2 bei Wernberg

© Sommersguter

14 Uhr: Unwetter zieht von Oberkärnten nach Villach

Wie die UWZ bekannt gibt, wurden in Hermagor bereits Sturmböen mit 75 km/h gemessen. In Kötschach-Mauthen hat es 15 l/qm innerhalb von 20 Minuten geregnet. Im Gailtal sind zahlreiche Bäume umgestürzt, unter anderem auf Straßen. Mehrere Feuerwehren stehen im Einsatz. In Villach hagelt es.

© UWZ

13.30 Uhr: Wetterwarnung



Nach den heftigen Unwettern am Montag und Dienstag ist am Mittwoch ein Unwetter über Kärnten im Anmarsch. Die Unwetterwarnzentrale (UWZ) spricht eine Warnung für große Teile Kärntens aus. In Rot, der zweithöchsten Warnstufe, sind aktuell die Bezirke Hermagor, Spittal, Villach, Villach-Land, Klagenfurt, Klagenfurt-Land und St. Veit sowie Teile der Bezirke Völkermarkt und Wolfsberg eingefärbt.

"Das Unwetter kommt von Westen, knapp nach 13 Uhr hat es den Weißensee erreicht, spätestens ab 14 Uhr wird es in Villach und im Wörteherseeraum ankommen. Wir hoffen, es wird diesmal nicht so schlimm ausfallen, sagt Paul Rainer von GeoSphere Austria.