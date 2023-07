Der im Internet veröffentlichte Brief eines Priesters in Kärnten sorgte am Wochenende für Aufsehen: Auf der Homepage seiner Pfarre gab er bekannt, dass er mit "sofortiger Wirkung von meiner Aufgabe als Pfarrer freigestellt" sei. Dies sei ein freiwilliger Schritt, der im Vorfeld mit der Diözese und dem Orden, dem er angehört, besprochen worden sei, so die Sprecherin des Geistlichen. Begründung des 52-Jährigen: Er sei "als Priester und Ordensmann meinem Zölibatsversprechen nicht treu gewesen".