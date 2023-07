Die Prognosen sind eingetroffen: In Österreich kam man am Samstag mit Temperaturen um die 37 Grad Celsius, wie etwa in Salzburg, ordentlich ins Schwitzen. In Kärnten verlief der Samstag von den Temperaturen her verhältnismäßig moderat. Freilich, heiß war es auch im Süden, an manchen Orten wurde aber nicht einmal die 30-Grad-Marke geknackt. Der Hitzepol war Villach mit 32,5 Grad.

Der strahlende Sonnenschein ist aber nicht von Dauer: Am Sonntag nähert sich vom Westen her Regen, bevor es Montag und Dienstag schwüler und feuchter wird. Die Sonne wird zeigen, was sie kann und die Luft auf bis zu 33 Grad aufheizen. Mit dem schwülen Wetter steigt aber auch die Gewittergefahr. "Mit der Stabilität vom Samstag ist es schnell wieder vorbei. In dieser energiegeladenen Luft kann jedes Gewitter zum Unwetter werden", sagt Geosphere-Meteorologe Gerhard Hohenwarter. Für Details, welche Regionen es erwischen wird, sei es derzeit aber noch zu früh.

Keine Rekorde in Kärnten

Aber auch die Hitze selbst dürfe man nicht unterschätzen, warnt Hohenwarter: "Vor allem dann nicht, wenn es in der Nacht nicht abkühlt. Vorsicht ist geboten." Aufpassen muss man auch beim Sonnenbad. Denn die UV-Strahlen können die Haut schädigen und Hauptkrebs verursachen. Seit mehr als 20 Jahren machen Dermatologen in Kärntner Bädern daher auf die Risiken von Sonne und Hitze für die Haut aufmerksam. Am Montagnachmittag startet die mittlerweile 23. Hautschutzkampagne im Stadionbad Wolfsberg.

Im weiteren Wochenverlauf muss man mit einer Abkühlung rechnen. Die Temperaturen fallen teils auf unter 25 Grad.