Der Samstag hat für die Menschen in Kärnten beinahe schon Seltenheitswert. Es wird über das gesamte Bundesland hinweg strahlend sonnig, die Temperaturen liegen deutlich über 30 Grad und am Abend sind im Gegensatz zum bisherigen Sommer keine Gewitter in Sicht. "Die Gefahr ist sehr, sehr gering. Man kann Gewitter mehr oder weniger ausschließen", sagt Geosphere-Meteorologe Gerhard Hohenwarter.

Wie rar dieses Gefühl heuer geworden ist, wird sich schon tags darauf zeigen. Vom Westen her nähert sich dann der Regen, bevor es Montag und Dienstag endgültig schwüler und auch feuchter wird. "Mit der Stabilität vom Samstag ist es schnell wieder vorbei. In dieser energiegeladenen Luft kann jedes Gewitter zum Unwetter werden", sagt Hohenwarter. Für Details, welche Regionen es erwischen wird, sei es derzeit aber noch zu früh.

Keine Rekorde in Kärnten

Was den Kärntnerinnen und Kärntner an diesem Wochenende erspart bleibt, sind Temperaturen jenseits der 35 Grad. Die Hotspots werden zwischen Innsbruck und Linz zu finden sein. Regional können es dort bis zu 38 Grad werden. "Es wird aber auch bei uns sehr heiß. Man darf die Hitze nicht unterschätzen. Vor allem dann nicht, wenn es in der Nacht nicht abkühlt. Vorsicht ist geboten", warnt Hohenwarter vor gesundheitlichen Schäden. In den Ballungszentren in Klagenfurt und Villach wird es in den Nachtstunden nicht unter 20 Grad abkühlen.

Das Land Kärnten hat am Freitag einmal mehr den Hitzeschutzplan aktiviert. "Dadurch gehen an mehr als 900 Einrichtungen, insbesondere Alten- und Pflegeheime, Krankenanstalten, Rettungsorganisationen und Kinderbetreuungseinrichtungen, Empfehlungen sowie konkrete Verhaltens- und Sofortmaßnahmen", sagt Gesundheitsreferentin Beate Prettner.