Die Kärntner "Nightline" startet zum Saisonauftakt und bietet in diesem Jahr zahlreiche zusätzliche Zugverbindungen in den Nachtstunden zu den angesagten Events und Konzerten in Kärnten an. Mit einem Fokus auf Sicherheit, Klimaneutralität und Bequemlichkeit ermögliche die "Nightline" Reisenden jedes Wochenende eine stressfreie Anreise zu den Veranstaltungen im Kärntner Zentralraum, heißt es in einer Presseaussendung der ÖBB.