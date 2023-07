Kampf gegen Partytourismus in Split geht in die nächste Runde. Anrainer leiden zunehmend unter Lärmbelästigung, Alkoholexzessen und Verschmutzungen durch zumeist junge Urlauber. Die Stadtverwaltung hat mit Beginn der Sommersaison auf die nächtlichen Ausschweifungen feierwütiger Touristen reagiert und hohe Strafen für ungebührliches Verhalten eingeführt. Polizeistreifen gehen nun gemeinsam mit einem personell verstärkten Ordnungsamt gegen randalierende Touristen vor. Alleine seit Anfang Juni wurden Bußgelder in Höhe von 30.000 Euro ausgestellt.

Der Ruf Splits als Partymetropole hat sich in sozialen Medien schnell herumgesprochen, die strengen Regeln nicht, deshalb wurden nun in der gesamten Altstadt Verbotstafeln installiert.

An Regeln halten

Auf Facebook schreibt die Stadtverwaltung: "Wir möchten, dass sich alle unsere Gäste und Besucher in Split wohl und willkommen fühlen und sich gleichzeitig an die Regeln halten, die unseren Mitbürgern im Stadtzentrum ein ungehindertes Leben ermöglichen."

Die Schilder weisen darauf hin, dass Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit verboten ist, dass Bikinis und nackte Haut nur am Strand erlaubt sind, dass man darauf achten soll, nicht zu laut zu sein, und dass man die Toiletten benutzen soll, nicht die Stadtmauern, um seine Notdurft zu verrichten. Die Besucher werden auch darauf hingewiesen, dass Bußgelder bis zu 300 Euro verhängt werden können.

Ultra Europe Festival 2023 im "Park Mladeži" in Split © (c) IMAGO/Pixsell (IMAGO/Ivana Ivanovic/PIXSELL)

140.000 Partytiger bei Ultra Festival

Dass gerade jetzt die Verbotstafeln aufgestellt wurden, dürfte nicht zuletzt auf das bevorstehende Wochenende zurückzuführen sein. Von Freitag bis Sonntag geht das "Ultra Europe Festival" im "Park Mladeži" ("Park der Jugend") in Split über die Bühne. Es ist das größte Festival für elektronische Musik in Europa und das zweitgrößte nach dem gleichnamigen Festival in den USA in Miami.

"Mehr als 140.000 Besucher aus 143 Ländern werden an den drei Tagen erwartet. Danach geht es auf die Inseln Brač, Hvar und Vis. Die internationale Anerkennung des Festivals und der DJs aus der ganzen Welt macht Kroatien und Split in diesen Tagen zum begehrtesten Reiseziel für junge Menschen aus aller Welt", sagt Alek El-Kazal, Projektmanager von Ultra Europe gegenüber dem kroatischen Nachrichtenportal 24sata.

Weltstars der DJ-Szene

Auf der Bühne und den Turntables stehen die größten Stars der DJ-Szene wie etwa Carl Cox, Charlotte de Witte, Hardwell, Martin Garrix oder Steve Aoki. Und die Organisatoren versprechen, dass es die beste Ausgabe des Festivals sein wird, zum einen wegen der bisher größten Bühnen und zum anderen wegen der Besucherzahlen an den drei Tagen.

Polizei vorbereitet

Die Polizei von Split-Dalmatien hat angekündigt, dass man sich auf die Partymassen vorbereitet habe. Es werden Maßnahmen und Aktionen im Zusammenhang mit der Sicherheit von öffentlichen Versammlungen durchgeführt. Am Freitag, Samstag und Sonntag von 19.30 Uhr bis 6.30 Uhr wird der Sicherheitsdienst gemeinsam mit Polizeibeamten Kontrollpunkte im engeren Bereich des Sportkomplexes einrichten. Ob es auch wieder verstärkte Kontrollen gegen den Missbrauch von illegalen Suchtmitteln wie beim Festival in Zrće geben wird, wurde nicht bekannt gegeben.