Am Flughafen Klagenfurt war Endstation. Am Freitag, dem 23. Juni, klickten dort für einen Kärntner die Handschellen. Als er festgenommen wurde, wartete der 25-Jährige auf einen Privatjet, den er gebucht hatte und der in nach Deutschland bringen sollte. Dorthin, wo er die vergangenen knapp zwei Jahre gewohnt hat.