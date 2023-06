Unrühmlicher Auftritt eines Österreichers am Montag in Slowenien: In Izola überholte ein Slowene (44) aus Zagorje ob Sava auf der Schnellstraße an einer Verengung einen Österreicher (53), der mit seinem Wohnmobil unterwegs war. Der Österreicher war dadurch so verstört und verärgert, dass er in der stehenden Kolonne ausstieg, auf den Pkw des Slowenen zuging und diesen durch das offene Autofenster einen Schlag versetzte, berichtet das slowenische Nachrichtenportal N1.

Danach stieg der 53-Jährige wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Portorož weiter. Kurze Zeit später wurde er dort allerdings von der Polizei angehalten und wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und den Frieden mit einer Geldstrafe belegt. Der Österreicher bezahlte die Strafe vor Ort.

Gewalt am Straßenrand

Es ist nicht die einzige Handgreiflichkeit, die sich auf Sloweniens Straßen zugetragen hat. Auf YouTube wurde Ende Mai ein Video hochgeladen, das zwei Streithähne zeigt, die sich am Rand einer stark befahrenen Straße einen Ringkampf liefern. Der Grund für die Konfrontation zwischen den Männern bleibt unbekannt, da die Aufnahmen beginnen, als der Kampf bereits in vollem Gange ist. Trotz hupender Verkehrsteilnehmer ließen sich die Rivalen nicht von ihrer lebensgefährlichen Aktion abbringen.