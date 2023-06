Am Landesgericht Klagenfurt wird demnächst einer der größten Betrugsfälle der vergangenen Jahre verhandelt: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat Anklage gegen acht Personen eingebracht, wie Behördensprecherin Elisabeth Täubl bestätigt. Alle Angeklagten stehen in Verbindung mit der EXW-Gruppe. Eine Handelsplattform für Kryptowährungen. Hauptangeklagter ist ein Kärntner (25), der einige Zeit in Asien gelebt hat. Bei den anderen Angeklagten handelt es sich um vier Kärntner, zwei Tiroler und einen kroatischen Staatsbürger, alle im Alter zwischen 25 und 48 Jahren.