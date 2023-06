Die letzten Tage des Monats nennen viele Kinder "Toastbrotzeit". Aufgebraucht sind die monatlichen finanziellen Reserven der Eltern, abwechslungsreiche Ernährung ist Illusion. Also wird der günstige, nährstoffarme Toast serviert. Nicht nur beim Essen muss den ganzen Monat gespart werden. Jedes fünfte Kind in Kärnten kann sich auch den Gitarrenunterricht, ein Fußballtraining, einen Kinobesuch oder ein eigenes Zimmer abschminken. Denn jedes fünfte Kind in Kärnten ist armutsgefährdet oder von Armut betroffen.