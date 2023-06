Alarmierende Zahlen enthält der Kärntner Gesundheitsbericht 2022, bei dem der Fokus auf den Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen gelegt wurde. So erklären 30 Prozent der Jugendlichen in der 9. Schulstufe, sie hätten mehrmals pro Woche Angstzustände, 30 Prozent der 16-Jährigen leiden regelmäßig unter Kopfschmerzen und bis zu 49 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter regelmäßigen Einschlafstörungen. Sogar bei den Elfjährigen finden 30 Prozent kaum oder schwer den gesunden Schlaf.

"Das sind Alarmsignale, die sich in der Pandemie verstärkt haben und Rückschlüsse auf den Konsum sozialer Medien zulassen", sagt Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Sie halte es "für besonders bedrohlich, wenn unsere Kinder keinen erholsamen Schlaf mehr finden". Neben den bewährten Ernährungs- und Bewegungsprogrammen werde das Land Schwerpunkte im Bereich psychische Gesundheit setzen. Mit dem Therapiezentrum in Klagenfurt habe man gerade einen "Pflock" eingeschlagen. "Aber wir müssen auch in die Regionen kommen, weitere Angebote setzen", so Prettner.

Psychische Erkrankungen

Christa Peinhaupt vom Entwicklungs- und Planungsinstitut für Gesundheit (EPIG) in Graz, die die Befragung (repräsentative Stichprobe von 400 Kärntner Schülern) begleitet hat, verrät weitere Details. So leiden 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen an chronischen Erkrankungen wie Allergien, Atemwegsproblemen, Diabetes, Darmbeschwerden und Depressionen. Auch die Gründe für stationäre Aufenthalte in Krankenhäusern wurden untersucht. Sind es bei Burschen Verletzungen und Vergiftungen, Atemwegserkrankungen und psychische Erkrankungen (in dieser Reihenfolge), so wenden sich Mädchen primär wegen psychischer Erkrankungen an Spitäler. In der 9. Schulstufe stufen neun Prozent der Schüler ihren Gesundheitszustand als "schlecht" ein, in der 11. Schulstufe fünf Prozent. "Bei den Burschen ist diese Einschätzung über die Jahre gleich geblieben, bei den Mädchen hat sie sich verschlechtert", so Peinhaupt.

Mädchen zu dick, Burschen zu dünn

Interessant auch das Selbstbild nach Geschlechtern: In der 11. Schulstufe halten sich 47 Prozent der Mädchen für zu dick, sieben Prozent für zu dünn. Ganz anders die Burschen: Sechs Prozent halten sich für zu dick, 17 Prozent für zu dünn.

Der erste interaktive Gesundheitsbericht Österreichs ermöglicht detaillierte Abfragen, die in besorgniserregenden Ergebnissen münden. Ein Beispiel: Schon in der fünften Schulstufe erklären neun Prozent der Kinder, sie hätten fast jeden Tag Benommenheitssymptome oder Schwindelgefühle. In der 9. Schulstufe sind es 23 Prozent der Jugendlichen.