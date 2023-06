In Italien und Slowenien ist die Hybridisierung des Wolfes schon länger Thema, jetzt schwappt das Problem nach Kärnten über. Zwölf Wölfe wurden in Kärnten heuer bereits per DNA nachgewiesen, genauere Analysen ergaben schließlich: Es waren vier Hybrid-Wölfe darunter, also Kreuzungen zwischen Wolf und Hund.