Nachdem der Kärntner Energieversorger Kelag am Mittwoch Preisanpassungen beim Haushaltsstrom angekündigt hat, will das Land Kärnten nun einen Härtefall-Fonds erwirken: Der Aufsichtsrat soll die neuen Preise überprüfen und den Fonds in der Größenordnung von fünf Millionen Euro einrichten. Aus ihm heraus soll Privathaushalten, Gewerbetreibenden, Sport- und Kulturvereinen, die vor besonders hohe finanzielle Hürden gestellt werden, rasch und unbürokratisch geholfen werden.