Die slowenische Polizei führt diese Woche verstärkt Verkehrskontrollen durch. Es ist die zweite "Aktion Scharf" für mehr Sicherheit im Straßenverkehr in diesem Jahr und dauert bis einschließlich Sonntag. Diesmal richten die slowenischen Beamten ihr Augenmerk vor allem auf Straßenabschnitte, die von Motorradfahrern stark frequentiert werden.

Besonderes Geschwindigkeitsübertretungen will man streng kontrollieren und ahnden. Aktuellen Daten zufolge gab es in Slowenien in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 1253 Verkehrsunfälle, die auf unangepasste Geschwindigkeit zurückzuführen waren. 75 Personen wurden dabei schwer und 550 leicht verletzt. In 225 der Verkehrsunfälle waren Motorradlenker verwickelt, 138 davon wurden von ihnen verursacht. Vier Motorradfahrer kamen dabei ums Leben, 28 wurden schwer und 121 leicht verletzt.

Regelverstöße nehmen zu

Simona Felser, Leiterin der Verkehrssicherheitsbehörde, wies darauf hin, dass Aggressivität, Ungeduld und bewusste Regelverstöße im Straßenverkehr zunehmen: "Verkehrsteilnehmer gefährden durch ihr Verhalten im Straßenverkehr sich selbst und andere". Felser kündigte weiter an, dass in diesem Jahr mehrere Aktionen zur Erhöhung der Sicherheit von Motorradlenkern durchgeführt werden. Bei den Kontrollen werde die Polizei vor allem auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsvorschriften, den technischen Zustand der Fahrzeuge und die körperliche und geistige Verfassung der Lenker achten.

Fehlende Fahrpraxis

Den Lenkern empfiehlt die slowenische Polizei, durch regelmäßige Wartung für ein technisch einwandfreies Fahrzeug zu sorgen sowie durch eine gute Schutzausrüstung die eigene Sicherheit zu erhöhen. Diese sollte in kräftigen und auffälligen Farben gehalten sein, damit sie von anderen Verkehrsteilnehmern besser und schneller wahrgenommen werden. Des Weiteren legen sie jedem Motorradlenker Fahrsicherheitstrainings vor Saisonbeginn ans Herz. "Analysen von Verkehrsunfällen und Beobachtungen bei Fahrsicherheitstrainings zeigen, dass es den Lenkern teilweise an Erfahrung im Umgang mit dem Motorrad fehle. In kritischen Situationen reagieren Motorradlenker aufgrund fehlender Praxis oft falsch", erklärt Felser.