Während der veganen Kochlehre vorerst eine Abfuhr erteilt wurde, können Interessierte im Wifi Kärnten nun vegan kochen und backen lernen. Das druckfrische Wifi-Kursbuch für das kommende Bildungsjahr umfasst wieder mehr als 3000 verschiedene Weiterbildungsangebote. Darunter: "Veganes Backen, Basics für Anfänger und Anfängerinnen. Es ist das erste Mal, dass wir einen rein veganen Backkurs anbieten", sagt Andreas Görgei, Geschäftsführer des Wifi Kärnten. "Die Nachfrage war so groß, deshalb haben wir uns dazu entschlossen." Wer Kuchen ohne Eier, Milch und Co. selbst herstellen will, muss dafür zwei Tage Zeit einplanen und 395 Euro zahlen. "Lassen Sie sich von der Welt des veganen Backens inspirieren", wirbt das Wirtschaftsförderungsinstitut.