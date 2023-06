Wechselhaft, feucht und zu kühl für die Jahreszeit: So präsentierte sich das Wetter in Kärnten bisher im Frühling. Was bei Touristikern für lange Gesichter sorgt, sorgt in der Energiewirtschaft für Erleichterung. Die Flüsse sind wieder gut gefüllt, und nach einem Katastrophenjahr 2022 kann wieder mehr Strom aus Wasserkraft erzeugt werden. "Die lange Phase mit zu wenig Niederschlägen ging über 20 Monate. Die Niederschläge im April und im Mai haben Gott sei Dank eine Erholung eingeleitet. Wir hoffen aber auf weitere Niederschläge", sagt Kelag-Vorstand Reinhard Draxler.