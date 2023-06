Wie erwartet hat am heutigen Samstag der Urlauberreiseverkehr wieder Fahrt aufgenommen. Auf Tauern- und Karawankenautobahn muss man wie gewohnt mehr Zeit einplanen. Vor dem Kroislerwandtunnel (zwischen Paternion-Feistritz und Villach West) und dem Oswaldibergtunnel (zwischen Villach West und Villach Ossiacher See) wird laut Antenne Verkehrsservice nur blockweise abgefertigt. Der Zeitverlust beträgt rund 20 Minuten. Auf der Ausweichstrecke auf der B 100 staut es sich ebenfalls bereits. Auf der Bundesstraße verliert man rund 15 Minuten. Ebenfalls eine Blockabfertigung gibt es seit dem Vormittag vor dem Karawankentunnel auf der A 11.

Weiter südlich wird in Italien auf der A 23 auf Höhe Ugovizza zähflüssiger Verkehr gemeldet. In Slowenien steht er zwischen Kranj und Jesenice immer wieder. In Fahrtrichtung Österreich sorgt ein beschädigtes Fahrzeug für zusätzlichen Zeitverlust.