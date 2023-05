Die ersten Urlauber machen sich am Pfingstmontag aus dem Süden wieder auf den Weg zurück Richtung Österreich. Am meisten Geduld braucht man derzeit in Slowenien vor Koper. Auch die Partytouristen sind auf der Heimreise.

Die richtige Abfahrtszeit zu erwischen, ist bei der Urlaubsplanung nicht unwesentlich. Beim Start ins Pfingstwochenende ist es auf Süd-, Tauern- und Karawankenautobahn jeweils zu teils enormen Verzögerungen gekommen. Blockabfertigungen und Wartezeiten von mehr als einer Stunde waren die Folge.

Aufgrund des schulautonomen Tages am Dienstag in Österreich und den Pfingstferien in Bayern wird sich der Rückreiseverkehr etwas aufteilen. Mit Wartezeiten muss dennoch gerechnet werden. Ein erster Stau hat sich am Montag in Slowenien vor Koper gebildet. Laut Antenne Kärnten muss man mit einer Stunde und 20 Minuten in der Blechkolonne rechnen.

Auch für die Partytouristen in Lignano ist heute der erste Abreisetag angebrochen. Aus Italien wird aktuell zäher Verkehr auf der A 23 zwischen auf Höhe Ugovizza gemeldet.