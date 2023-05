Per DNA wurden im Vorjahr in Kärnten 28 Wölfe nachgewiesen, 390 Schafe haben sie gerissen, 400 weitere gelten als vermisst. Zwölf Individuen wurden laut dem "Österreichzentrum Bär Wolf Luchs" in Kärnten alleine von Jänner bis April 2023 aufgespürt. Die Dunkelziffern sind weit höher. Und internationale Studien besagen, dass sich die Wolfspopulation in einem Land jährlich um 30 bis 35 Prozent erhöht. Das schlägt sich bereits in den Zahlen der "vorübergehenden Ausnahme von der Schonzeit für den Wolf" nieder, wie es in der Kärntner Wolfsverordnung heißt.