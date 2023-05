Sie kommt in der Nacht und frisst so manche Gemüsepflänzchen im im mühsam gehegten Beet fast mit Putz und Stingel. "Arion vulgaris", wird sie von Experten genannt, gemeinhin ist sie als Spanische Wegschnecke bekannt. Die Nacktschnecke gilt als wirtschaftlich bedeutsamer Schädling in der Landwirtschaft und ist derzeit auch in Haus- und Nutzgärten anzutreffen - zum Ärger der Landwirte und Hobbygärtner in einer Vielzahl, wie sie schon seit Jahren nicht mehr verzeichnet wurde.