Schwer verunglückt ist ein Österreicher am Samstag in Italien. Der Steirer fuhr am Nachmittag in Lignano Sabbiadoro auf einem E-Scooter am Radweg entlang der Via Latisana. Auf Höhe der Hausnummer 122 kollidierte der 56 Jahre alt Mann mit einer entgegenkommende Radfahrerin, eine Italienerin, und stürzte. Dabei schlug der 56-Jährige mit dem Kopf am Asphalt auf und zog sich schwere Verletzungen zu.