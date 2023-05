Das offizielle Kroaten-Treffen findet seit dem Vorjahr nicht mehr in Kärnten statt. Aufgrund des Verbots wurde es vom Loibacher Feld in Bleiburg nach Zagreb verlegt. In Kärnten ist es am Wochenende dennoch zu einem Gedenkgottesdienst und einer Kranzniederlegung gekommen. Der kroatischer Botschafter in Österreich, Danijel Guncic, war einer der Teilnehmer.