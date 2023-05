Der Blick aus dem Fenster freut aktuell zwar Pollenallergiker, alle Sonnenanbeter und "Sommerkinder" halten aber vergeblich Ausschau nach einem Riss in der grauen Wolkendecke. Nach einem – zumindest in Teilen Kärntens – freundlicheren Montag regnet es am Dienstag weiter und unnachgiebig.

Die Hoffnung, dass es am verlängerten Wochenende sehr viel besser werden könnte, muss Meteorologe Andreas Mansberger von Geosphere Austria (ehemals Zamg) leider zerschlagen: "Es bleibt eher unbeständig. Der große Regen ist zwar ab Mittwoch vorbei, die Sonne lässt sich aber auch kaum blicken."

Sonntag wird es gewittrig

Die größten Chancen, die Sonnenbrille zu brauchen, hat man noch am Donnerstag und Freitag. Vor dem Wochenende bleibt es auch großteils trocken, abgesehen von ein paar Schauern. "Am Samstag steigt die Wahrscheinlichkeit für Regen wieder, es ist aber unsicher, wann und wo dieser auftreten könnte", sagt Mansberger. "Ab Sonntagnachmittag wird es auch gewittrig. Die nächsten Tage werden leider nicht sehr frühlingshaft. Das ist immer noch der leichte Tiefdruckeinfluss vom Mittelmeer."

Ein kleiner Trost sind vielleicht die zumindest leicht steigenden Temperaturen. Während diese bis Donnerstag gedämpft kühl bleiben und maximal 15 Grad erreichen, klettert das Thermometer am Wochenende bis auf 20 Grad, "stellenweise sogar darüber".