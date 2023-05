Der viel zu frühe Tod eines jungen Mädchens beschäftigt auch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Am 23. Februar dieses Jahres kam die 14-Jährige in Begleitung ihrer Eltern ins Klinikum Graz. Wenige Tage später verstarb das Mädchen an den Folgen einer Tumorerkrankung.