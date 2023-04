Der Kärntner Landesrechnungshof (LRH) überprüfte in neun ausgewählten Gemeinden die Eröffnungsbilanz und die Rechnungsabschlüsse 2020 und 2021. Diese waren erstmalig nach der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) zu erstellen. Der Wechsel sorgte für transparentere Rechnungsabschlüsse, stellte die Betroffenen aber auch vor Herausforderungen. Der Landesrechnungshof will ihnen helfen und prüfte die Bilanzen und Rechnungsabschlüsse aus den Jahren 2020 und 2021 von Reißeck, Lendorf, Fresach, St. Urban, Ossiach, Moosburg, Eberstein, Neuhaus und Lavamünd.

Rechnungsabschlüsse von Gemeinden sind bis spätestens 30. April des folgenden Jahres vom Gemeinderat zu beschließen. Nach der Beschlussfassung sind sie unverzüglich und zeitlich unbegrenzt auf der Gemeindewebsite zu veröffentlichen und für vier Wochen im Gemeindeamt aufzulegen. Die Veröffentlichung darf nicht ausschließlich in Form einer Bild- oder PDF-Datei erfolgen, da die Rechnungsabschlüsse sonst nur schwer zu analysieren sind. Aus diesem Grund sind sie in einer Form zum Download zur Verfügung zu stellen, die eine weitere Verarbeitung ermöglicht. Mehrere Gemeinden fassten ihre Beschlüsse außerhalb der gesetzlichen Frist. Lediglich zwei Gemeinden stellten ihre Rechnungsabschlüsse 2021 in einer Form zur Verfügung, die eine weitere

Verarbeitung ermöglichte.

Reserven

Darüber hinaus sollen die Gemeinden Rückstellungen für nicht verbrauchte Urlaube und Gleitzeitguthaben bilden. "Die Gemeinden sollten ausreichend Zahlungsmittelreserven für die Gebührenhaushalte ansammeln", sagt Rechnungshof-Direktor Günter Bauer.

Abweichungen

In drei Gemeinden gab es Abweichungen zwischen den tatsächlichen Bargeldbeständen und den Sollbeständen laut Kassenbuch. Die Gemeinden sollten bare Auszahlungen ausschließlich auf Basis von Belegen vornehmen und keine Vorabentnahmen von Bargeld durchführen. Den Bericht „Eröffnungsbilanzen und Rechnungsabschlüsse ausgewählter Gemeinden“ hat der Landesrechnungshof dem Kontrollausschuss, der Landesregierung und den geprüften Stellen am 19. April 2023 zugestellt. Seit 26. April 2023 ist der Bericht auf der Website des Landesrechnungshofs veröffentlicht.