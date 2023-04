Die Bewerbungsverfahren in Kärnten für das kommende Schuljahr laufen. Und es sind insgesamt 254 Stellen zu vergeben. Diese gliedern sich in 20 Planposten im Volksschulbereich, 88 Planstellen im Mittelschulbereich, 80 im AHS-Bereich, 65 im BMHS-Bereich und eine weitere Stelle, die an einer Polytechnischen Schule zur Besetzung ausgeschrieben ist.

Für dieses Ausschreibungsverfahren können sich erstmals auch zertifizierte Quereinsteiger im Bereich der Mittelschulen, Polytechnische Schulen und im höheren Schulbereich bewerben. Voraussetzung ist ein die Absolvierung eines dreistufigen Verfahrens samt Zertifikat des Bildungsministeriums. Online kann man sich hier zwischen 25. April und 5. Mai bewerben.