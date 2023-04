Vier Landeshymnen in Österreich sind laut "IG Autorinnen Autoren" historisch belastet. Dazu zähle auch Kärnten. Die drei anderen sind Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich. Verfasserin Agnes Millonig sei laut IG "eine der frühen illegalen Nationalsozialisten" gewesen. In der vierten und letzten Strophe des Kärntner Heimatliedes habe es in einer früheren Version der Schlusszeile ("das ist mein herrlich Heimatland") ursprünglich "das ist mein deutsch Heimatland" geheißen. Kärntner Slowenen würde man damit absprechen, Kärnten als ihre Heimat bezeichnen zu dürfen, heißt es von der rund 3800 Mitglieder großen IG um Geschäftsführer Gerhard Ruiss.