Vor rund einem Jahr gab es in Kärnten die erste Sichtung eines Wolfsrudels. Inzwischen sind zwei Gruppen inklusive Nachwuchs per DNA nachgewiesen: "Das Hochstadel-Rudel besteht aus zwei Eltern und mindestens sechs Welpen. Das Kreuzeck-Rudel aus zwei Eltern und zumindest drei Jungtieren. Wir haben Hinweise auf ein drittes Rudel am Dobratsch, da wurden bei einem Riss drei Wölfe festgestellt", sagt Kärntens Wolfsbeauftragter Roman Kirnbauer. Bei Weißbriach im Gitschtal und in Reisach (Gemeinde Kirchbach) wurden Wolfspaare nicht nur gesichtet, sondern auch gefilmt. Sie könnten Teil eines Rudels sein oder aktuell an sogenannten Rendezvousplätzen ein solches gründen.