Das Zwischenspiel des Frühlings mit Höchsttemperaturen am Sonntag von annähernd 20 Grad in Spittal, Weitensfeld, Pörtschach, Klagenfurt, Dellach/Drau, Feldkirchen, Villach und St. Andrä war nicht von langer Dauer, schon am Montag verabschiedet er sich wieder.

Bereits in der Früh zieht es von Westen her rasch zu, sonnige Auflockerungen gehen sich nur im östlichen Klagenfurter Becken aus. Vielmehr breiten sich Niederschläge auf ganz Kärnten aus und werden laut Prognosen des Wetterdienstes Geosphäre entlang der Südgrenze stärker ausfallen. Am späteren Nachmittag zieht die Störung ab. Mit Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad ist es wieder relativ kühl.

Das unbeständige Wetter setzt sich am Dienstag fort, spätestens ab Mittag breiten sich Wolken und Regenschauer wieder auf ganz Kärnten aus. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 Meter.

Für den Mittwoch kündigt sich nach Nebelauflösung recht sonniges Wetter an. In der Früh ist es frisch, teils ist sogar leichter Frost möglich, tagsüber erreichen die Temperaturen 12 bis 16 Grad und bleiben zu kühl für die Jahreszeit. Gegen Ende der Woche wird es wieder trockener und wärmer.