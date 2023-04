Die 34. Forstwettkampf-WM fand kürzlich in Tartu, der zweitgrößten Stadt in Estland, statt. Dort rangen die weltbesten Forstwettkämpfer aus rund 20 Nationen um Medaillen. Neben den Einzelbewerben (Kettenwechsel, Kombinierter Schnitt, Präzisionsschnitt, Zielfällung und Entasten), den daraus resultierenden Team- und Gesamtwertungen wurde auch wieder der Staffelwettbewerb, die Länderstafette, ausgetragen.

Die Wettkämpfe dienen unter anderem dazu, den Sicherheitsaspekt in der Forstarbeit sowie die forstliche Ausbildung ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.

Jürgen Erlacher © Forstwettkampfverein

In der "Königsdisziplin", dem Kettenwechseln, war Profi Mathias Morgenstern aus Lendorf in 8,41 Sekunden der Schnellste. Auch in der Gesamtwertung sicherte er sich die Goldmedaille. Jürgen Erlacher (Video) aus Radenthein siegte beim Entasten und eroberte Bronze in der Gesamtwertung.

Michael Ramsbacher © Forstwettkampfverein

Michael Ramsbacher aus Obervellach gewann bei den Junioren im Präzisionsschnitt und wurde beim Kettenwechseln, im kombinierten Schnitt und in der Gesamtwertung Dritter. Auch in der Teamwertung waren die Kärntner an der Goldmedaille mitbeteiligt.