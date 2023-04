Am kommenden Freitag, dem sogenannten Dreinagelfreitag, werden in Kärnten wieder Tausende Pilgerinnen und Pilger am Vierbergelauf teilnehmen. Allerdings wird es heuer, wie schon im vergangenen Jahr, keine Shuttlebusse der ÖBB-Tochter Postbus geben. Private Busunternehmen bieten Alternativen an, um stressfrei am Donnerstag zum Start der Wanderung am Magdalensberg zu kommen. Möglich ist auch die Anreise mit dem Pkw: "Die Zufahrt ist bis zu den Ausgrabungen am Magdalensberg gestattet, es gibt aber keine Parkmöglichkeiten", erklärt Christian Taferner von der Polizeiinspektion Maria Saal.